26. Uluslararası Roma Maratonu koşuldu

İtalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Roma Maratonu'nu, Kenyalı atletler erkeklerde Clement Kiprono Langat, kadınlarda da Peris Lagat Jerono kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bir süredir yapılamayan Uluslararası Roma Maratonu, bugün başkent Roma'nın tarihi kent merkezindeki 42 kilometre 195 metrelik parkurda koşuldu.

Maratona, 60 ülkeden 2 bini atlet olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'nin start verdiği maratonu, erkeklerde Kenyalı atlet Clement Langat Kiprono 2 saat 8 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinci tamamladı.

İkinciliği 2 saat 8 dakika 28 saniyelik dereceyle Tanzanyalı atlet Emmanuel Naibe elde ederken, üçüncülüğü de Etiyopyalı Deresa Ulfata Geleta 2 saat 8 dakika 42 saniyelik derecesiyle aldı.

Maratonu kadınlarda 2 saat 29 dakika 29 saniyelik derecesiyle Kenyalı Peris Lagat Jerono kazandı.

Jerono'nun ardından vatandaşı Judith Jurubet, 2 saat 30 dakika 50 saniyelik dereceyle ikinci tamamladı.

Kadınlarda üçüncü sırayı 2 saat 32 dakika 2 saniyelik dereceyle Etiyopyalı Jifar Fantu Zewude aldı.

Bu arada, maratona katılan bazı katılımcılar ilginç giysi tercihleriyle dikkati çekti.