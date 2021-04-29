26 üreticiye çerezlik kabak tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde üreticilere çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Alternatif tarım ürünü olarak üreticilerimiz için müdürlüğümüz ile ortak yürütülen İl Özel İdare kaynaklı çerezlik kabak projemiz için gelen tohumlarımızı dağıttık. 26 çiftçimize 300 dekar alanda ekilmek üzere 300 kilogram çerezlik kabak çekirdeği tohum dağıtımı gerçekleştirilmiştir. İlgi gösteren üreticilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki yıllarda bu ekilişlerin artmasını temenni ederiz. Tüm üreticilerimize bereketli bir yıl dileriz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA