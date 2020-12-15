26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: "Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı" - Son Dakika

26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: "Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı"

15.12.2020 10:15
26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar:

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 26 yaşında kanserle tanışan Beste Acar, kanser hastalarına umut olmak için film çevirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 26 yaşında kanserle tanışan Beste Acar, kanser hastalarına umut olmak için film çevirdi. Acar'ın arkadaşı fotoğraf sanatçısı Fulya Tezer ile gerçekleştirdiği proje sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaklaşık bir yıl önce kansere yakalanan 26 yaşındaki Beste Acar, yıkılmaya hakkı olmadığını ifade ederek, "Geçen sene bu zamanlarda ameliyat olmuştum. İlk öğrendiğimde tabii ki çok tuhaf hissettim, yani ölümle gerçekten kendi adıma yüzleştiğim ilk andı. Anneme nasıl söyleyeceğim derken biraz ağladım. Sonra annem ağlamaya başlayınca ben sustum. Sanki ben yıkılırsam herkes yıkılacakmış gibi hissediyordum. O günden sonra hiç gözümden yaş gelmedi" dedi.

Yaşamak için sessiz çığlığını çektiği kısa filme yansıtan Beste Acar, "Kanser sen düştüğün an seni daha çok yakalayacak. Ben ölmek istemiyorum. Düşmeye de hakkım yoktu. Ağlanmaya, sızlanmaya, ah vah etmeye hakkım yoktu çünkü ben yaşamak istiyordum. Ben yaşama dört elle sıkı sıkı sarılmak istiyordum. Bu yüzden hiç gözümden yaş gelmedi. Umudum hep vardı" dedi.

Kanser ile genç yaşta yüzleşmenin çok zor olduğunu kaydeden Beste Acar, "Onkoloji hastanesine ilk gittiğimizde doktor gözümün içine bakarak, 'Her şeyi bekleyin, çünkü bunun adı kanser' demişti. 25-26 yaşında bununla yüzleşmek evet, zor ama zaten hayatta hiçbir şey kolay değil. Yani kendime yaşamı motive edip, yaşamla kendimi motive edip, bir şekilde tırmanmak zorundaydım. Şu anda da bir şeyler belki de yolunda gitmiyor ama elbet bir gün yoluna girecek. Ölüm de yaşam kadar normal bir şey. Bundan da korkmuyorum ama yaşamayı çok seviyorum ve bu yüzden kanser için üzülmeye hakkım yok" dedi.

Kanser ile mücadelesinde en büyük destekçilerinden bir tanesinin arkadaşı Fotoğraf Sanatçısı Fulya Tezer olduğunun altını çizen Acar, "Sohbet ederken bir farkındalık çalışması yapmak istedik. Çok planlı bir şey değildi aslında. Fulya'nın çok fazla gözleri doldu beni çekerken. Çok duygulandırmamak adına da sürekli gülümsedim ve sürekli dans ettim çekimde çünkü içimden öyle geliyordu. Aslında bunu bilerek, şöyle yap böyle yaptan öte içinden nasıl geliyorsa, ne giymek istiyorsan, makyajını nasıl istiyorsan, bugün senin günün; ne yapmak istiyorsan, 'Ben sadece bugününü görüntüleyeceğim' dedi ve öyle yaptık" dedi.

Hayattaki sloganını kısa filme yansıttıklarını ifade eden Acar "Benim mottom hep bu oldu, gerçekten kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı" dedi.

Filmin kamera arkasında çalışan ve Acar'a destek veren Fulya Tezer ise, "Beste ile çok yakın bir dostluğumuz var. Çok uzun zamana dayanan bir dostluğumuz var. Kanser olduğunu benimle ilk paylaştığında, çok yakın arkadaşım olduğu için, duygularımla hareket ederek tabii ki onun adına biraz hayal kırıklığına ve üzüntüye uğradım. Ona yakıştıramadım ama onu çok iyi tanıdığım için onun üstesinden geleceğine ve bunun için kanıyla canıyla mücadele edeceğinin farkındaydım" dedi.

Kanser hastalarına birazcık olsa umut vermek için bu çalışmaya başladıklarını ifade eden Tezer, "Sohbetlerimiz esnasında, ofisime uğradığında, ufak bir deneme çekimi yaptık. Ben başka bir konsept kurmuştum. Bu deneme çekiminden sonra, biraz daha işi farklılaştırarak, kanser hastası olan insanlara biraz farkındalık katarak, dans ederek, gülümseyerek ve eğlenerek güzel bir fotoğraf çekimi yapmaya karar verdik birlikte. Bu kararımızı vermemizdeki en etkili şeylerden birisi, kanser hastalarına kendimizce bir umut vermek" dedi.

Dizlerinin üzerine çökmenin hiç kimseye yakışmayacağını ifade eden Tezer, "Ben naçizane bir fotoğrafçıyım. İnsanların güzel anılarını ölümsüzleştirmekle mükellefim. Bu yüzden de yapabildiğimin en iyisini yapmaya gayret ettim. Hem Beste için, hem de kanserle savaşan diğer savaşçılar için küçük bir umut vermek istedim. Hayata gülümsemek varken, dizlerimizin üzerine çökmek hiç kimseye yakışmaz" dedi. - BALIKESİR

26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı
26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı
26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı
26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı
26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı
26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı
26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı

Balıkesir, Edremit, Kanser, Fulya, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: 'Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti ABD'li yetkili: Yaptırımlar ABD ve Türkiye ordularının ilişkisine zarar vermemek için incelikle tasarlandı 141 gün boyunca Kars'tan Karadeniz'e yürüdü! 'Arkadaş' çiftleşebilmek için göç etti Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Koronavirüs aşısında büyük açgözlülük! Zengin ülkeler aşıyı kaptı, parası olmayanlar 2024'ü bekleyecek
Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü         
10:13
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Eski yoldaşlar arasında 'öpücük' tartışması: Erkekliğini sürdürmek için komün istiyordun Eski yoldaşlar arasında 'öpücük' tartışması: Erkekliğini sürdürmek için komün istiyordun         
09:31
Bakım evinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür Bakım evinde kalan yaşlı kadın koronadan öldü, hastaneye haber vermeyen müdür "cinayetle" suçlanıyor         
09:22
Sigara içtiği için ceza yedi, Sigara içtiği için ceza yedi, "Ben ünlüyüm, beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi         
09:16
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar İşkenceye dayanamayan eşek yere yığılırken; o anları gülerek kayda aldılar         
23:56
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı Yalova'da 40 günlük su kaldı, acil durum yönetimi kararı alındı         
21:37
17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti         
21:21
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 10:20:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 26 yaşında kansere yakalanan Beste Acar: "Kanser beni dizlerimin üzerine çökertmedi. Beni silkeledi ve ayağa kaldırdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei