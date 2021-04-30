26 yaşında ölen genç doktor için anma töreni - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğinde görev yapan ve 26 yaşında hayatını kaybeden Doktor Süleyman Törehan Tarık için Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da katılımıyla anma töreni düzenlendi. Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalının bulunduğu K Blok bahçesinde düzenlenen anma törenine Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çubukçu Fırat, akademisyenler ve çalışma arkadaşları katıldı.

Genç ve başarılı insanların ölümü acı veriyor

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Çok üzüntülüyüm. Her ölüm üzücü ama böylesine genç ve başarılı insanların aramızdan ayrılışı daha çok acı veriyor açıkçası. Çünkü bu kadar yetenekli, iyi insanları yetiştirmek ayrı bir emek. Ailesine baş sağlığı diliyorum, onlar için çok zor. Biz de hem öğretim üyesiyiz, hem ebeveyniz. Hakikaten bu acı kayıp kaşısında duygularımızı ifade edecek kelimeleri çok zor buluyorum. Ruhu şad olsun, ailesine ve yakınlarına Allah sabır versin. Buradan tedavisinin her basamağında yardımcı olan tüm personelimize, hocalarımıza, asistan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi ailemizin de başı sağ olsun." dedi.

Ölüm sebebi bağışıklık sistemi hastalığı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ise Süleyman Törehan Tarık'ı enfeksiyon hastalıklarındaki görevi nedeniyle başından beri takip ettiklerini belirterek "Covid servisinde başta görevliydi ama Covid tanısını hiç almadı. Hastalığı Covid-19 nedeniyle başlamadı. Primal bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorunu vardı ve yine başka bir viral hastalığın tetiklediği hemo kostadik sendrom ve sepsis enfeksiyonlar yaşadı. Çok savaştı, biz de çok savaştık, herkes çok savaştı. Takdiri ilahi, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Okullarını hep birincilikle bitirdi

Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Çubukçu Fırat ise hayatını kaybeden genç doktor hakkında bilgi verdi. Fırat, "Törehan 1995 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinde doğmuş ve ilkokuldan itibaren lise dahil birincilikle mezun olmuştur. İlk girdiği sınav ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmış ve 2019 yılında derece ile mezun olmuştur. İlk girdiği TUS sınavında yine başarı kazanmış 20 Mayıs 2020'de ana bilim dalımızda göreve başlamıştır. Yaşasaydı bu iki cümle ile bitmeyip belki sayfalar dolusu bir başarı hikayemiz olacaktı. Burası onun ilk memuriyetiydi, ilk heyecanıydı, ilk maaşını aldığı yerdi. Efendiliği ve örnek kişiliği ile herkese kendini sevdirdi. Onu çok arayacağız. Başımız sağ olsun." şeklinde konuştu.

Mesa arkadaşları anlattı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalından doktor arkadaşı Harun Sağdıç da duygusal bir konuşma yaptı. Süleyman Törehan Tarık'ın yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan Harun Sağdıç, "Törehan benim melek yüzlü kardeşim senin için konuşma görevini bana verdiler. Öyle zor ki daha yüzüne söylemediğim onca söz, yiyemediğimiz onca tatlı, gezemediğimiz onca yer varken. Kendi planlarından bahsetmiştin bana önce FTR tedavisini tam öğrenecek sonra arabanı alacaktın, bir de sevgili buldun mu tamamdı keyfin, bir çoğunu da yaptın aslında. 26 yıl boyunca rayına oturtmaya çalıştığın hayatın sonunda düzene girecekti. Ama bu amansız lanet olası hastalık çıkageldi. İlk günden son ana kadar müthiş bir savaş verdin. Zaten isminin anlamı da eksiksiz, kusursuz hükümdar değil miydi? Arkanda da silah arkadaşların olarak hep biz olduk. Senin trombositin düştüğünde bizimde yüzümüz düştü. Sen yemek yiyemediğinde biz de aç kaldık. Yüzünde az bir tebessüm olabilmek için az da şaklabanlık yapmadık açıkçası ama bazen de tebessüme bile mecalin yoktu. ve şimdi melek oldun bir yerlerden eminim bizi izliyorsun. Şunun sakın unutma yüz yıl geçse de Akdeniz FTR ailesinin en küçük kardeşi, en çömez asistanı olacaksın. Seni çok seviyoruz. Belli ki çok da özleyeceğiz. Cennette görüşürüz melek yüzlü kardeşim." dedi. - ANTALYA