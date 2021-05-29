26 yaşındaki Emre, balık tutarken kalp krizinden öldü - Son Dakika

BURDUR'da, balık tutmaya gittiği baraj gölü kenarında kalp krizi geçiren Emre Şimşek (26), yaşamını yitirdi. Şimşek'in cansız bedenini, ailesi buldu.
Gölhisar ilçesinde bulunan Yapraklı Baraj Gölü'ne, dün akşam üzeri balık avlamaya giden Emre Şimşek'e ulaşamayan ailesi, çevrede aramaya çıktı. Ailesi ve arkadaşları, 4 saatlik arama çalışmasının ardından Şimşek'i Yapraklı Gölü kenarında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Emre Şimşek'in kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdiğini belirledi. Emre Şimşek'in cansız bedeni, otopsi için Gölhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: DHA
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