26 yaşındaki genç, ilçe müftüsü babası ile camiye giden 5 yaşındaki çocuğu bıçakladı - Son Dakika

Dün akşam saatlerinde, Sarıoğlu Mahallesi Sarıoğlu Camisi önünde meydana gelen olayda Çine Müftüsü Mustafa T., oğlu İ.E. ile akşam namazı için camiye gitmek üzere yola çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E. Y., (26) elindeki bıçakla çocuğu karnından bıçakladı.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

E.Y. kaçarken, yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı belirtilirken, E.Y ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.