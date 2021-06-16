26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti - Son Dakika

Yeşilova merkez Değirmen Mahallesi'nde 3 katlı evin çatı katında oturan Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru Yunus T.'ye ulaşamayan ailesi, arkadaşlarından yardım istedi. Dün akşam saatlerinde eve gelen arkadaşları Yunus T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

KENDİNİ BAŞINDAN VURMUŞ

Beylik tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği değerlendirilen Yunus T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yunus T.'nin cenazesinin memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi.