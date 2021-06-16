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26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti - Son Dakika

26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti

16.06.2021 12:13
26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti, System.String[]

Burdur'un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olan 26 yaşındaki Yunus T.'nin cansız bedeni evinde bulundu. Yunus T.'nin beylik tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği tahmin ediliyor.

Yeşilova merkez Değirmen Mahallesi'nde 3 katlı evin çatı katında oturan Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru Yunus T.'ye ulaşamayan ailesi, arkadaşlarından yardım istedi. Dün akşam saatlerinde eve gelen arkadaşları Yunus T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

KENDİNİ BAŞINDAN VURMUŞ

Beylik tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği değerlendirilen Yunus T.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yunus T.'nin cenazesinin memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi.

26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti

Emniyet Müdürlüğü, Polis Memuru, Yeşilova, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 26 yaşındaki genç polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Serdar Ayse Aladağ: Yahu bu kaçıncı polis intiharı ? Koskoca Teşkilatta huzuru sağlayamadınız gitti . Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
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