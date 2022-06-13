26 yaşındaki genci dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı - Son Dakika
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26 yaşındaki genci dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı

13.06.2022 11:59
26 yaşındaki genci dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı

Sakarya'da dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki genç kız, şüpheliyi kayıt altına aldı.

Sakarya'da dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki genç kız, şüpheliyi kayıt altına aldı. Genç kızın görüntü aldığını gören şahıs, dolmuştan inerek uzaklaştı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Serdivan-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlarda meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki genç kız, arkasında oturan adamın fiziksel tacizine uğradı. Durum üzerine cep telefonunu çıkartan genç, kendisine taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi kayıt altına aldı. Bu esnada ise adam hemen dolmuştan inerek uzaklaştı. Gencin telefon kaydında, "Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Gel buraya" dediği, o esnada ise şüphelinin, "Çekme beni, bırak" diyerek dolmuştan inerek uzaklaştığı görüldü.

Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kar kalmasın

Tacize uğradığını iddia eden genç, "Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız? Bugün Serdivan dolmuşunda fiziksel taciz etti. Şikayet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz? Sesimizi duyun, duyurun lütfen. Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kar kalmasın, başka kadınlara kızlara da aynısını yapmasın" diyerek sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

Görüntüler incelendi, yakalanan şahıs tutuklandı

Gencin şikayeti ve paylaşımı üzerine harekete geçen ekipleri görüntüleri inceledi. Gencin ifadesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

26 yaşındaki genci dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı
26 yaşındaki genci dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı
26 yaşındaki genci dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı

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Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti Dolmuşta tacize uğradığını iddia ederek şüpheliyi ifşa etti
Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 26 yaşındaki genci dolmuşta taciz ettiği iddia edilmişti, tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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