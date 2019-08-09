Son Dakika Haberleri: 26 yaşındaki Numan yaşama tutunamadı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

26 yaşındaki Numan yaşama tutunamadı

1 saat önce

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Numan Altun, geçirdiği trafik kazası sonrası 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti.

26 yaşındaki Numan yaşama tutunamadı, System.String[]
İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Numan Altun, geçirdiği trafik kazası sonrası 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Talihsiz genç köyünde toprağa verilecek.

Edinilen bilgiye göre olay geçen hafta İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Numan Altun'a yolun karşısına geçmek isterken araç çarptı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan genç, Esenyurt'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Altun yaşama tutunamadı.

Hayatını kaybeden Altun'un acı haberi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyüne ulaştı. Gencin cenazesi burada kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK
Zonguldak, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda iki robot görev başında
Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat Alman askeri Türkiye'de gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 02:28:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 26 yaşındaki Numan yaşama tutunamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]