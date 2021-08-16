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26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık - Son Dakika

26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık

16.08.2021 15:32
26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ekonomide yılın ikinci çeyreğinde ciddi büyüme beklediklerini söyleyip "12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi 26 Yeni Fabrika ve Altyapıların Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında "2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyümeyi yakaladık, inşallah ikinci çeyreği de ciddi bir büyümeyle kapatacağız" diyen Erdoğan, "İhracatta ise yılın ilk yarısını rekorla kapattık. Temmuz'da ihracatımız 16.4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. 12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk" ifadelerini kullandı.

"İHRACATA, YATIRIMA ODAKLANIN"

Son olarak iş dünyasına da çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Açılışını yaptığımızı bu tesislerin ortak bir özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir. Birçok ülkede ticaretin durma noktasına geldiği bir dönemde Türk iş dünyası yatırımlarına hız vermiştir. Esasen bu üretim tesisleri ülkemizin gücü ve potansiyelinin yanında sürekli yandık, bittik diyenlere verilmiş en güzel cevaptır.

Türkiye, ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün yukarı taşımaktadır. Toplamda 1 milyar 600 milyon liralık yatırım bedeliyle hayata geçen bu fabrikalar salgın döneminde 1670 kardeşimize iş imkanı sundu.

Ayrıca altyapı yatırımlarından arıtma tesislerine, elektrik, doğal gaz hatlarına, ibadethanelerden diğer donatılara kadar girişimcilerin her türlü ihtiyacını karşıladık. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temelini 2005 yılında bizzat attığım organize sanayi bölgesi işte bu vizyonumuzun ürünüdür.

"TÜRKİYE, TİCARETTE BAŞARI ÇITASINI HER GEÇEN GÜN YÜKSEĞE TAŞIMAKTA"

Bu bölge 16 yıl önce çorak bir araziyken attığımız adımlar sayesinde bugün 11 milyon metrekarelik alanda 111 alanda üretim yapan örnek bir üretim üssüne dönüşmüştür. Farklı alanlarda üretim yapacak bu fabrikaların vatana ve millete hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan, özgüven yoksunu kifayetsizlere rağmen ekonomide, üretimde, tarımda, ticarette başarı çıtasını her geçen gün daha yükseğe taşımaktadır.

Türkiye siyaset, demokrasi, diplomasi yanında ekonomide de köklü değişimden geçiyor. Ekonomimiz uzun yıllar sonra kendi mecrasını kendi gücüyle buluyor. Tüm temel veriler Türk ekonomisinde yaşanan bu tarihi değişimi ortaya koyuyor. Dünya ekonomisinin yüzde 3 küçüldüğü, küresel ticaretin yüzde 10 daraldığı ortamda biz büyüme kaydettik.

"İHRACATTA İLK DEFA 200 MİLYAR DOLARI AŞTIK"

G20'de ikinci sırada yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7'lik büyüme yakaladık. İkinci çeyreği de büyümeyle kapatacağız. Haziran ayı itibariyle sanayi üretimi çeyreksel bazda yüzde 41, yıllık bazda yüzde 24 artış gösterdi. İhracatta ise yılın ilk yarısını rekorla kapattık. Temmuz'da ihracatımız 16.4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi.

12 aylık ihracatımız ise 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıktı. Böylece ihracatta ilk defa 200 milyar doları aşmış olduk. Tüm bu rakamların detayına indiğimizde şu gerçeği görüyoruz. Türk ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısından dengeli bir çizgide ilerleyen günden güne bir girişim ekonomisine dönüşüyor.

"TÜRKİYE YENİ BİR LİGE YÜKSELİYOR"

Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken dünyada yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine, ihracattan güven endeksine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama yansımıştır. İşsizlik rekor düşüşle yüzde 10.6'ya geriledi. Türkiye atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu.

Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgü dolu haberlere rastlıyoruz. Yabancı kuruluşların büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediğini görüyoruz. Turizm sektörümüzdeki canlanma yangın felaketine rağmen devam ediyor. 2021 yılını temel göstergelerin tamamında bir başarı grafiği ile taçlandıracağımızı düşünüyorum.

Küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak elbette güçlü ve istikrarlı büyüme hedefimizden taviz vermiyoruz. Bunu yaparken alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de hoş göremeyiz. Çevreye zarar veren her teknolojiyi hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş silahtan başka bir şey değildir.

"YEŞİL EKONOMİNİN GERİSİNDE KALMAMAK İÇİN İLAVE TEDBİRLERİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Tabiatta sahip olduğumuz değerleri bir kez kaybettik mi bir daha yerine koyamayız. Milli teknoloji hamlemizle bu bakımdan zaten önemli başlangıç yapmıştık. Önümüzdeki dönemde yeşil ekonominin gerisinde kalmamak için ilave tedbirleri hayata geçireceğiz. İmalatta güçlü bir dijital ekosistem oluşturmak için KOBİ'lerin dijitalleşmesine 1 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz.

Bundan 19 yıl önce adeta yok mesafesinde olan yenilikçilik ekosistemini günbegün geliştiriyoruz. Yine devlet destekleriyle açılan AR-GE tasarım merkezlerinin sayısı 1597'yi buldu. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizin sayısı 326'ya yükseldi. Buralardaki istihdam 2 milyon 116 bin kişiye çıktı. Ülkemizin 19 yılına damga vuran bu yatırım hamlemizin diğer illerimiz gibi Ankara da payını almıştır. İlimizdeki OSB sayısını 12'ye çıkardık. Kurulan 13 sanayi sitesi de 2500'ün üzerinde emekçiye istihdam sağlıyor."

26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık

Recep Tayyip Erdoğan, Açılış Töreni, Cumhuriyet, Fabrika, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 26 yeni fabrika ve altyapının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatta ilk defa 200 milyar doları aştık - Son Dakika Ekonomi


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