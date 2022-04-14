26 yıl hapis cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
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26 yıl hapis cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı

14.04.2022 12:44
26 yıl hapis cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı

Gaziantep'te tutuklunun kaçması, taammüden öldürme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, sahte kimlikle yakalandı.

Gaziantep'te tutuklunun kaçması, taammüden öldürme ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, sahte kimlikle yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsın yeri tespit edildi.

Hakkında hükümlü veya tutuklunun kaçması, taammüden öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından toplamda 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yapılanması içerisinde örgüt yöneticisi konumunda olan A.A. isimli cezaevi firarisi, yapılan operasyonla M.A. isimli bir şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan firari hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 26 yıl hapis cezası bulunan firari sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika


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