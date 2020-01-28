26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi - Son Dakika

26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

15 dakika önce

Kocaeli'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi, System.String[]

Kocaeli'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.(31) şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan fiziki takip neticesinde şahsın evine gelmediği tespit edildi. Ekipler tarafından A.A.'nın saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen ağabeyi O.A.'yı takibe aldı.


Ekipler tarafından takibe alınan O.A.'nın İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında A.A. ile görüştüğü belirlendi. Ekipler tarafından düzenlene operasyonla A.A. etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arızalanan 2 otomobili taşıyan çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı Adis Jahovic ameliyat edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 15:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]