Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hırsızlık, dolandırıcılık, belgede sahtecilik gibi 23 suçtan kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahısla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde A.K.Ş.'nin (40) merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinde bir binanın çatı katında saklandığı tespit edildi. Polis ekiplerince tespit edilen binanın çatısına yapılan operasyonda şahıs çatı katında polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Polislere direnerek kendisini bıçakla bacağından yaralayan şahıs ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı - Son Dakika

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