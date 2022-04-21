26 yıl önce çalınan traktör bulundu! Sahibi ölmüş, oğlunun haberi bile yok - Son Dakika
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26 yıl önce çalınan traktör bulundu! Sahibi ölmüş, oğlunun haberi bile yok

21.04.2022 16:02

Afyon'da çalınan traktör jandarma ekipleri tarafından 26 yıl sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulundu. Traktörün sahibinin öldüğünü belirleyen jandarma ekipleri, oğlunu arayıp durum hakkında bilgi verdi. Babasının traktöründen hiç haberi olmadığını söyleyen şahıs, traktörü çekiciye yükleyip memleketine götürdü.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi Siverek ilçesi Yoğunca kırsal Mahallesinde genel kontrol gerçekleştirdikleri sırada park halindeki plakasız bir traktör dikkatlerini çekti.

Afyon'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

26 YIL ÖNCE ÇALINMIŞ

Traktörün kontrollerini yapan ekipler, 26 yıl önce Afyon'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu öğrendi. Traktöre el koyan ekipler, Afyon nüfusuna kayıtlı sahibinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Afyon'da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa'da bulundu

OĞLUNUN TRAKTÖRDEN HİÇ HABERİ OLMAMIŞ

Traktör sahibine ulaşamayan ekipler, oğlunu arayarak çalıntı traktörlerini bulduklarını söyledi. Babasının traktörü olduğunu ve çalındığını bile bilmeyen şahıs, Siverek ilçesine giderek çekiciye yüklediği traktörü memleketine götürdü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, Traktör, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 26 yıl önce çalınan traktör bulundu! Sahibi ölmüş, oğlunun haberi bile yok - Son Dakika


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