26 yıl önce çalınan traktör bulundu! Sahibi ölmüş, oğlunun haberi bile yok - Son Dakika

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi Siverek ilçesi Yoğunca kırsal Mahallesinde genel kontrol gerçekleştirdikleri sırada park halindeki plakasız bir traktör dikkatlerini çekti.

26 YIL ÖNCE ÇALINMIŞ

Traktörün kontrollerini yapan ekipler, 26 yıl önce Afyon'da çalıntı kaydı oluşturulduğunu öğrendi. Traktöre el koyan ekipler, Afyon nüfusuna kayıtlı sahibinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

OĞLUNUN TRAKTÖRDEN HİÇ HABERİ OLMAMIŞ

Traktör sahibine ulaşamayan ekipler, oğlunu arayarak çalıntı traktörlerini bulduklarını söyledi. Babasının traktörü olduğunu ve çalındığını bile bilmeyen şahıs, Siverek ilçesine giderek çekiciye yüklediği traktörü memleketine götürdü.