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26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu - Son Dakika

26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu

05.08.2021 09:37

26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu -Yetişmez denilen fıstığı Elazığ'da yetiştirdi, şimdi ABD'ye ihraç ediyor Elazığ'da 'Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, yetişmez denilen fıstığı kentte üreterek bir ilke imza attı.

26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu

-Yetişmez denilen fıstığı Elazığ'da yetiştirdi, şimdi ABD'ye ihraç ediyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 'Mehmetçik' lakabıyla tanınan 66 yaşındaki Mehmet Hanifi Türkay, yetişmez denilen fıstığı kentte üreterek bir ilke imza attı. Mehmet amcanın ürettiği fıstıklar, ABD başta olmak üzere yurtdışındaki bir çok ülkeye ihraç ediliyor.

Elazığ merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gümüşbağlar köyünde ikamet eden 4 çocuk 9 torun sahibi Mehmet Hanifi Türkay (66), Elazığ'da bir ilke imza attı. Sanayide yedek parça üzerine 35 yıldır esnaflık yapan ve çevredekilerin 'Mehmetçik' lakabıyla tanıdığı Türkay, 26 yıl önce hobi olarak fıstık yetiştirmeye başladı. O dönemlerde Gaziantep'ten aldığı destekle menengiç ağaçlarına yaptırdığı aşı ile üretime başlayan Türkay, şuanda 32 dönüm arazi üzerine 2 bin ağaçla fıstık üretimi yapıyor. Elazığ'da bir ilki başararak rengi ve aromasıyla, kaliteli ve lezzetli ürünler elde eden Türkay, fıstığın başkenti olan Gaziantep'teki fıstık ihracatçılarının da ilgisini çekti. Yıllık ortalama 3 ton fıstık rekoltesi elde eden Türkay'ın ürünleri, ABD başta olmak üzere yurt dışından birçok ülkeye ihraç ediliyor.

"Özellikle Amerika'ya gönderiyorlar, çok beğenildi"

Ürünlerine ciddi talebin olduğunu dile getiren Mehmet Hanifi Türkay, "Fıstık üretimine 1995 yılında başladım. Gaziantep'ten gelen fıstıkçıların getirdikleri aşılarla bahçemizi budama yapa yapa bu hale getirdik. 32 dönüm bahçemiz var. Şuanda 2 bin ağaç fıstığımız var, üretime girdik. Fıstığımız çok kaliteli. Gaziantep'ten gelen üretici firmalar, lezzeti ve yeşil yağı bakımından çok hayran kaldılar. Onlar bu ürünleri yurtdışına özellikle Amerika'ya gönderiyorlar, çok beğenildi" dedi.

Sanayi sitesinde 35 yıllık esnaf olduğunu ve hobi olarak bu işe başladığını belirten Türkay, "Boş zamanlarda hobi olarak fıstıkla uğraşıyorum. Güzel bir ürün, ayrıca su istemiyor. Gaziantep'te ekibimiz var, fidanlarımız hazır ve istenildiği taktirde dağlarımızı fıstığa çeviririz. Hem dağ meyvesi hem yeşil altın olarak biliniyor hem de işlenmesi ve satılması dolar kuru üzerinden yapılıyor" diye konuştu.

26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu
26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Gaziantep, Mehmetçik, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstık ağaçları gelir kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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