26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU - Son Dakika

26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU

11.04.2021 11:21
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU, System.String[]

Seda Erdem 26 yıl önce kaybettiği abisi Suat Erdem adına 'suatinkalbi' adlı sosyal medya hesabı açtı.

Seda Erdem 26 yıl önce kaybettiği abisi Suat Erdem adına 'suatinkalbi' adlı sosyal medya hesabı açtı.

-Burada çocukların hayallerini gerçekleştiren Erdem sayesinde, kimi çocuk ilk kez pizza yedi, kimisi ise soğuk kış günlerinde atkı ve bere sahibi oldu.

-Seda Erdem, "Benim başka hiçbir kahramana ihtiyacım yoktu çünkü hayatımda abim vardı. O çok yardımsever, melek kalpli abimdi. Onun kardeşi olmak beni gururlandırıyor. Her hayalde abimin mutlu olduğunu hissediyorum" dedi. Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA yaşayan Seda Erdem, 26 yıl önce bir kazada kaybettiği abisinin iyilik dolu kalbini çocukların hayallerinde yaşatıyor. Çocukları ve onların hayallerini gerçekleştirmeyi çok seven Suat Erdem adına 'suatinkalbi' adlı sosyal medya hesabı açan genç kadın, ihtiyaç sahibi çocukların çizdiği hayallerden yola çıkarak bugüne kadar yüzlerce kalbin mutluluğuna şahit oldu. Uluslararası bir şirkette yönetici ve aynı zamanda akademisyen olan Seda Erdem, 13 yaşındayken 'rol modelim, kahramanım' dediği abisi Suat'ı bir kazada kaybetti. Hayata zamansız gözlerini yuman Suat Erdem'in hayali ise mutlu çocuklardı. Bu nedenle kendini çocukları mutlu etmeye adayan genç kadın, 3 yıl önce sosyal medyada ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak için kolları sıvadı. Okullardaki resim öğretmenleriyle iletişime geçen Erdem, çocuklardan hayallerini çizmelerini istedi. Gelen resimler arasında bir çocuğun daha önce hiç yemediği pizza, hiç sahip olmadığı paten, kimisinin de hayali değil ihtiyacı olan atkı ve bere vardı. Yüzlerce çocuğu çizdiği hayallere takipçileri aracılığıyla kavuşturan genç akademisyen, daha fazla çocuğu hayaliyle buluşturmak için öğretmenlerin ona ulaşmasını bekliyor.

'ADINI YAŞATMAK İSTEDİM, YÜZLERCE ÇOCUK HAYALİNE KAVUŞTU'

Genç yaşta hayatını kaybeden abisinin kendisine hep rol model olduğunu söyleyen Seda Erdem, projenin ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlattı:

'Benim başka hiçbir kahramana ihtiyacım yoktu çünkü hayatımda abim vardı. O çok yardımsever, melek kalpli birisiydi. O da bir çocuktu aslında ama o çocuk haliyle çocuklara yardım ederdi. Onu zamansız kaybetmemiz zor bir travma oldu. Ben onun adını yıllar sonra yaşatabileceğim bir proje bulmak istedim. Abimin de mutlu olacağını düşünerek 'suatinkalbi' adı altında bir sosyal medya hesabı açtım. Batıdan doğuya ülkenin çeşitli yerlerindeki okullarda bu çalışmaları yaptık. Birçok çocuğun hayatına dokunarak, hayallerini gerçekleştirmeye çalışarak projeyi büyütmeyi başardık. Öğretmenleri de çocuğun hediye ile olan fotoğrafını bizimle paylaşıyor. Böylece hediyenin de çocuğa ulaştığından takipçimiz de emin olmuş oluyor. Yüzlerce çocuk bu sayede hayaline kavuştu.?

AĞLATAN HAYALLER OLDU; KİMİSİNİN HAYALİ ÇALINMIŞTI?

Gelen resimler arasında ağladığı çok fazla hayalin olduğunu belirten Erdem, 'Önce ne resmi olduğunu anlayamadığım bir resim geldi, pizza resmiymiş. Öğretmenleri de o çocuğun hiç pizza yemediğini belirtmişler. Bir aile dostumuz bir organizasyon yaparak o çocuğu ve sınıf arkadaşlarını pizzacıya götürdü. Batıdan doğuya gittikçe hayallerin maddi boyutları da değişmeye başlıyor. Doğuya gittikçe atkı, eldiven gibi resimler geldi. Hayalden çok ihtiyaçlarını çizdiler. Sığınma evleriyle de çalışmalar yaptık. Orada da çok ağladığım zamanlar oldu. Bir keresinde 2 çocuğa psikologlar çizdiremediler. Çocukların çizecek hayali yoktu' diye konuştu.

HER HAYALDE ABİMİN DE MUTLU OLDUĞUNU HİSSEDİYORUM

Gerçekleşen her hayalde abisinin çok mutlu olduğunu hissettiğini dile getiren Erdem, 'Onun adını yaşatmak için böyle bir şey yapmak, onun kardeşi olmak beni çok gururlandırıyor. Hiçbir gerçekleştirdiğiniz proje bir çocuğun mutluluğu kadar önemli olamaz. Birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Dünyanın herhangi bir yerinde bir çocuk üzüldüğü zaman hepimiz bunu içimizde hissediyoruz. Bazı şeylerin söylemde kalmaması gerekiyor. Eğer çocukları seviyorsanız, yardım etmek istiyorsanız bunları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Yaşamınızla söylemlerinizin uyumlu olması gerekiyor. Benim yaşamım mesajımdır' ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA MUTLU ÇOCUĞA ULAŞMAK İSTİYOR

Daha fazla mutlu etmek istediği çocuk olduğuna dikkat çeken Erdem, 'Eğer öğretmenler bana ulaşabilirse, okullarındaki ihtiyaç sahibi çocukların hayallerini resmedip bana ulaştırabilirlerse bu hayalleri gerçekleştirebiliriz. Yardım etmek isteyen çok fazla insan olduğunu görüyorum. Ben fotoğrafları yayınlamaya başladığım an bir gecede bitiyor ve başka yok mu' diye soruyorlar? dedi.

26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU
26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU

Suat Erdem, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 26 YIL ÖNCE KAYBETTİĞİ ABİSİNİN İYİLİK DOLU KALBİ YÜZLERCE ÇOCUĞA UMUT OLDU - Son Dakika


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