26 yıldır dinmeyen acı - Son Dakika

26 yıldır dinmeyen acı

24.11.2020 09:41

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kazan köyünde 1994 yılında öğretmenlik yaparken ailesinin gözü önünde teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Sait Korkmaz'ın eşi Aklime Korkmaz, buruk geçtiği için bayram ve öğretmenler gününün gelmesini hiç istemediğini belirterek, "Eşim şehit...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kazan köyünde 1994 yılında öğretmenlik yaparken ailesinin gözü önünde teröristler tarafından şehit edilen öğretmen Sait Korkmaz'ın eşi Aklime Korkmaz, buruk geçtiği için bayram ve öğretmenler gününün gelmesini hiç istemediğini belirterek, "Eşim şehit olduğunda tek duam şuydu, Allah kimsenin evine şehit acısı vermesin. Rabbim vatanımızı böldürmesin, ezanımızı susturmasın, İstiklal Marşımızı bir daha yazdırmasın ve bayrağımızı indirmesin" dedi

Sait Korkmaz, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdikten sonra gönüllü olarak 1994 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kazan köyüne eşi Aklime Korkmaz ve kız çocuğu ile birlikte gitti. Ancak bir gece yarısı teröristler kapıyı çalıp öğretmeni dışarı çıkartarak, kurşuna dizip çocuğu ve eşinin gözü önünde öldürdüler.

Öğretmenlik yaparken henüz görevinin 8. ayında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Sait Korkmaz'ın eşi Aklime Korkmaz ise oğluna 4.5 aylık hamileydi.

"'ÖĞRETMENLER KEMALİZM DERSİ VERİYOR' DEDİLER, DAHA SONRA EŞİMİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜLER"

Korkmaz, bugün öğretmenler günü olmasına rağmen aradan 26 yıl geçmesine rağmen acısının dün gibi taze olduğunu belirterek, "Bir gece yarısı kapımız çalındı ve 'Hoca hoca aç kapıyı' dendi. Kocam kapıyı açtığında eli silahlı insanlar karşımıza çıktı. Eşimi dışarı çıkardılar 4.5 aylık hamileydim, 2.5 yaşında kız çocuğum vardı. Eşime dediler ki, 'sen biliyor musun biz öğretmen şehit ediyoruz.' Hoca da 'ne hataları var' diye sordu, onlar da 'bir hata yok Kemalizm dersi veriliyor' dedi. Daha sonra eşimi dışarı çıkartıp gözümün önünde öldürüp gittiler. Kapıyla aramızda kısa bir mesafe vardı eşim 'Aklime' diye bağırdı bunun üzerine silah sesleri duyuldu. Hani mısır patlatırsınız ses çıkar ya o şekilde. Eşim yere yığıldı ben de hemen yanına koşup bağırdım" diye konuştu.

"ÖĞRETMENLER GÜNÜ VE BAYRAMLARIN GELMESİNİ İSTEMİYORUM"

Korkmaz, "Bizim için öğretmenler günü her zaman buruk geçiyor. Öğretmenler günü ve bayramların gelmesini istemiyorum. Eşim şehit olduğunda tek duam şuydu, Allah kimsenin evine şehit acısı vermesin. Rabbim vatanımızı böldürmesin, ezanımızı susturmasın, İstiklal Marşımızı bir daha yazdırmasın ve bayrağımızı indirmesin" dedi.

Korkmaz, her yıl öğretmenler günü yaklaştığında rüyalar gördüğünü anlatarak, "Ben bu gece rüyamda sabaha kadar terör ile uğraştım. Koşup kapıyı kapatıyordum teröristler gelip hocayı şehit etmesinler diye. Onlar geliyor ben kapıyı kapatıyorum kocamı öldürmesinler diye. Bu çok kötü bir durum. Eşim şehit olduktan sonra kimse şehit olmasın diye dua ettim ancak yine şehitler geldi. Her şehit geldiğinde biz aynı acıyı yaşıyoruz. Kabuk bağlayan yaramız her şehitte tekrar kanıyor. Ne asker, ne öğretmen ne de polis şehit olmasın neyi paylaşamıyoruz" diye konuştu.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

26 yıldır dinmeyen acı
26 yıldır dinmeyen acı
26 yıldır dinmeyen acı
26 yıldır dinmeyen acı

Doğubeyazıt, Bayram, Şehit, Ağrı, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 26 yıldır dinmeyen acı - Son Dakika


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