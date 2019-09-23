Son Dakika Haberleri: 26 zehir taciri tutuklandı
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26 zehir taciri tutuklandı

1 saat önce

15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 325 kişiden 26'sı tutuklandı.

26 zehir taciri tutuklandı, System.String[]

15 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 325 kişiden 26'sı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik 199 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 325 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 12'si hakkında adli kontrol kararı verilirken, 26 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Yapılan operasyonlarda 304,86 gram esrar, 37.50 gram eroin, 2726,11 gram metamfetamin, 104.44 gram sentetik kannaboid, 8 kök kenevir, 9 adet uyuşturucu hap, 56 adet kırmızı reçeteye tabi hap, tabanca, 3 adet av tüfeği ve 18 adet mermi ele geçirildi. - KAYSERİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:39 Kaynak: İHA
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