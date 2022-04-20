26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak - Son Dakika
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26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak

20.04.2022 17:10
26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak

26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'na başvurular başladı. Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022... Haberciler en güzel görüntü ve haber için yarışacak.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'na bu yıl da başvurular başladı. Son başvuru tarihi 26 Mayıs 2022.

İKİ TÜRLÜ BAŞVURU YOLU VAR

Başvuru formunadernek web sayfasında ulaşılabilecek. Ya da başvurular mail adresine wetransfer ile veya posta adresine Üsküp Caddesi No : 35 Çankaya/ Ankara'ya gönderilebilecek.

Yarışma kategorileri şöyle:

- YılınHaber Görüntüsü

-Yılın Özel Haberi

- Röportaj haber

- Spor Haber

- Serbest Haber

- Drone Haber kategorisi

- Drone Serbest haber kategorisi

- Dizi Haber Kategorisi

26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak
26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak
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Kamera Arkası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler en güzel haber için yarışacak - Son Dakika
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