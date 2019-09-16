Son Dakika Haberleri: 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı" tarih olmaya doğru hızla ilerliyor
Son Dakika Ekonomi Haber

260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı" tarih olmaya doğru hızla ilerliyor

2 saat önce

Alaplı'da yaklaşık 260 yıllık geçmişe sahip olan 'Kadınlar Pazarı'nda birkaç kadın bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

260 yıllık

Alaplı'da yaklaşık 260 yıllık geçmişe sahip olan 'Kadınlar Pazarı'nda birkaç kadın bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.


Her gün sabahın erken saatlerinde pazara gelerek 40 yıllık tezgahını açan ve geçimini buradan sağlayan 70 yaşındaki Emine Akgün, pazarın eski tadının kalmadığını, eskiden her şeyin daha güzel olduğunu belirtti.


Eşinin 20 sene önce vefat ettiğini, o günden beri oğluyla beraber çalıştıklarını söyleyen Akgün, eski zamanlarda yapılan pazarcılık çok iyi geçtiğini ve şimdi gerekli ilgiyi görmediğini belirterek, "Burada organik tarım ürünleri satılıyor. Bu çalışma Alaplı'daki ekonomik ve sosyal hareketliliği bir türlü artıramadı" şeklinde konuştu.


Alaplı ilçesindeki ekonomik hayatın canlanması amacıyla belediye tarafından desteklenerek yerel ürünlerin satışının teşvik edildiği köylü pazara ilgi olmadığı gibi, bir zamanlar çevre il ve ilçelerden de gelen vatandaşların rağbet ettiği pazar olmaktan da çoktan uzaklaştı. Organik yolla küçük üretim yapan vatandaşlar yetiştirdiği domates, biber, patlıcan, yeşillik gibi ürünlerin satışının gerçekleştirildiği köylü pazarından alışverişe çok az kişi geliyor. - ZONGULDAK

Emine Akgün, Alaplı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani önemli zirve için Ankara'ya geldi
Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Partimize buyursun gelsinler Şarkıcı Ziynet Sali, gitarist Erkan Erzurumlu ile evlendi Emniyet müdürünün talimatı, domuz bağıyla bağlanan kadının hayatını kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:58:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 260 yıllık "Tarihi Kadınlar Pazarı" tarih olmaya doğru hızla ilerliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]