Son Dakika Haberleri: 261 Metrekarelik Dev Bayrak Gönderde

261 Metrekarelik Dev Bayrak Gönderde

17 dakika önce

Çanakkale Şehitler Abidesi'nde Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenecek törenler öncesi 261 metrekarelik dev bayrak göndere çekildi.

261 Metrekarelik Dev Bayrak Gönderde, System.String[]
Çanakkale Şehitler Abidesi'nde Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla düzenlenecek törenler öncesi 261 metrekarelik dev bayrak göndere çekildi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılında düzenlenecek törenler için hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, yabancı heyetler ve vatandaşların iştirakiyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde törenin yapılacağı alandaki 78 metrelik bayrak direğine 261 metrekarelik dev bayrak çekildi. Dev bayrak 5 görevli ile yaklaşık 20 dakikada çekildi. Bayrağın çekilişini şehitliğe gelen ziyaretçiler ilgiyle izledi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:14 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak Kılıçdaroğlu, Yeni Parti İddialarıyla İlgili Konuştu: Hayırlı Olsun!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 09:31:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 261 Metrekarelik Dev Bayrak Gönderde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]