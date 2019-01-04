Son Dakika Haberleri: 263 Çift Dünya Evine Girdi

263 Çift Dünya Evine Girdi

2 saat önce

Antalya'nın Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 263 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

263 Çift Dünya Evine Girdi, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 263 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdi.

Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu 263 çiftin nikah akitlerini gerçekleştirildi.

Korkuteli Belediyesi Evlendirme memuru Mehmet Dönmez, "Korkuteli Belediyesi olarak geride kalan yılda 263 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. 2019 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Korkuteli'nde nikahını kıydığımız bütün çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Allah'ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah" dedi.

Korkuteli ilçesinde 2017 yılında ise 317 nikahın kıyıldığı belirtildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Antalya, Korkuteli, Güncel
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