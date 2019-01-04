263 Çift Dünya Evine Girdi
2 saat önce
Antalya'nın Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 263 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdi.
Antalya
'nın Korkuteli
Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 263 çiftin nikah işlemlerini gerçekleştirdi.
Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu 263 çiftin nikah akitlerini gerçekleştirildi.
Korkuteli Belediyesi Evlendirme memuru Mehmet Dönmez
, "Korkuteli Belediyesi olarak geride kalan yılda 263 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. 2019 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Korkuteli'nde nikahını kıydığımız bütün çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Allah'ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah" dedi.
Korkuteli ilçesinde 2017 yılında ise 317 nikahın kıyıldığı belirtildi. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:11 Kaynak: İHA
Dini Nikahlı Eşine Kızıp 2 Yaşındaki Kızını Rehin Aldı
Beşiktaş'ın Anlaştığı Burak Yılmaz, Antalya'ya Geldi
Kasımpaşalı Diagne'yi İsteyen Takım Sayısı 11'e Çıktı
Son Dakika! Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı