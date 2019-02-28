263 Madenci Anısına Tırmanış Yapılacak

Pusula Doğa Sporları Kulübü tarafından ilki 2009'da yılında yapılan geleneksel maden şehitleri anma tırmanışının bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek.

Pusula Doğa Sporları Kulübü tarafından ilki 2009'da yılında yapılan geleneksel maden şehitleri anma tırmanışının bu yıl 11'incisi gerçekleştirilecek.



3 Mart 1992 yılında bölgenin en büyük maden faciası olan ve 263 madencinin hayatını kaybettiği kazada şehit olan madencileri anmak için 3 Mart Pazar günü Karabük İlinin en yüksek tepesi olan Keltepe'ye 2000 metre tırmanış yapılacak. Etkinlik için Maden Mühendisleri alt cemiyet önünden saat 07.30'da araçlar kalkacak. Maden şehitleri için yapılacak olan etkinliğe yoğun katılımın olması bekleniyor. - ZONGULDAK

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şehit Babasını Dolandırmaya Çalışan 2 Şüpheliyi Muhtar Yakaladı

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak

Arjantin'de İğrenç Olay! Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğu Doğurdu

Fikret Orman, Şenol Güneş'in Sezon Sonuna Kadar Takımın Başında Kalacağını Açıkladı