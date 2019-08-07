Son Dakika Haberleri: 267 firmaya 5.1 milyar 'teşvik'
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267 firmaya 5.1 milyar 'teşvik'

1 saat önce

Haziran ayında 267 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 5.1 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

267 firmaya 5.1 milyar 'teşvik', System.String[]
Haziran ayında 267 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 5.1 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.
Sigorta, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:05 
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