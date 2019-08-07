267 firmaya 5.1 milyar 'teşvik'

Haziran ayında 267 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 5.1 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

Haziran ayında 267 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 5.1 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verildi.

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