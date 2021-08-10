267 yangın kontrol altına alındı, 2 şehirde alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum - Son Dakika

28 Temmuz'dan bu yana Türkiye, 53 farklı ilde çıkan orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Şu ana kadar çıkan 270 orman yangınından 267'si kontrol altına alındı. 2 ildeki 3 farklı noktadaki orman yangınları ise devam ediyor. Yangınlara 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinesi ve 5250 personel müdahale ediyor.

Devam eden yangınlar şöyle:

Muğla: Köyceğiz, Milas

Aydın: Bozdoğan

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son durumu "Orman yangıları ile mücadelemiz 13 gündür #OrmanınKahramanları'nın özverili çalışmaları ile devam ediyor.53 ilimizde çıkan 270 orman yangınının 267'sini kontrol altına aldık. Muğla ve Aydın'da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz." sözleriyle duyurdu.