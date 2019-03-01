268 Gramlık Bebek Artık Hastaneden Taburcu Oldu
24 dakika önce
Dünyanın 268 gram ile en küçük doğan bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi.
Dünyanın 268 gram ile en küçük doğan bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi. Yeni bir rekorun kırıldığı Japonya
'da bebeğin doktoru küçük doğan bebeklerinde sağlıklı büyüyebileceğine dikkat çekiyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:02
AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor
Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok!
13 İlde Milyon Dolarlık Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Kişi Gözaltına Alındı