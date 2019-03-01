Son Dakika Haberleri: 268 Gramlık Bebek Artık Hastaneden Taburcu Oldu

268 Gramlık Bebek Artık Hastaneden Taburcu Oldu

24 dakika önce

Dünyanın 268 gram ile en küçük doğan bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi.

">
Dünyanın 268 gram ile en küçük doğan bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edildi. Yeni bir rekorun kırıldığı Japonya'da bebeğin doktoru küçük doğan bebeklerinde sağlıklı büyüyebileceğine dikkat çekiyor.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:02 

Japonya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dağıtılan Yemekten Hortum Parçası Çıktı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok! 13 İlde Milyon Dolarlık Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 21 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 09:26:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 268 Gramlık Bebek Artık Hastaneden Taburcu Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]