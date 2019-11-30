269 atlet Bölgesel Kros Ligi finalinde ter döktü

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun geniş katılımlı altyapı organizasyonu Bölgesel Kros Ligi'nde final yarışları, Sakarya Kentpark'ta koşuldu.

Türkiye'nin her bölgesinden gelen 57 takımdan toplam 269 atletin yarıştığı Bölgesel Kros Ligi finalleri heyecanı Sakarya'da yaşandı. Bugün yapılan yarışmalar sonunda takım birincilikleri dört ayrı takıma gitti. Erzurum ekipleri, iki birincilik, bir de ikincilik elde ederek önemli bir başarı yakaladı.

U16 kızlar yarışında Eskişehirli ikiz atletler Ayça ve Bade Fidanoğlu, birinci ve üçüncü olarak takımlarının zirveye çıkmasını sağladı. Bu branşta bireysel ikincilik Beşiktaş 'tan Dilay Yıldızhan'ın oldu. U16 erkeklerde ise yarışı kazanan Mevlüt Aras, Şırnak 'tan Mervan Haykır'ın 4 saniye önünde finişe ulaşırken, Kayseri 'den Bahri Doğru ise üçüncü olarak kürsüye çıktı.

U18 kızlar yarışında 12 takım mücadele verdi. 2 kilometrelik yarışı Erzurum Tekman Belediye Karması'ndan Merve Bingöl Niğde 'den Aleyna Tok'un önünde kazandı. İlk altı içine üç atletini sokan Erzurum Tekman, takımlar sıralamasında da zirveyi aldı. U18 erkekler yarışında ise çizgiyi ilk geçen isim, ferdi olarak yarışan Galatasaray 'dan Abdulhalik Çağıran'dı. Takım birinciliğini ise 14 puan toplayan Batman Petrolspor elde etti.

FİNAL YARIŞLARINDA SIRALAMA

U16 Kızlar Ferdi:

1. Ayça Fidanoğlu

2. Dilay Yıldızhan

3. Bade Fidanoğlu

U16 Kızlar Takımlar:

1. Eskişehir İl Takımı

2. Erzurum Karayazı Belediye SK

3. Van Büyükşehir Belediye SK

U16 Erkekler Ferdi:

1. Mevlüt Aras

2. Mervan Haykır

3. Bahri Doğru

U16 Erkekler Takımlar:

1. Erzurum Karayazı Belediye SK

2. Bingöl Belediye Yaşam SK

3. Şırnak İdil Omerka Spor

U18 Kızlar Ferdi:

1. Merve Bingöl

2. Aleyna Tok

3. Hülya İme

U18 Kızlar Takımlar:

1. Erzurum Tekman Belediyesi

2. Beşiktaş JK

3. Niğde Bor İlçe Karması

U18 Erkekler Ferdi:

1. Abdulhalik Çağıran

2. Bilal Bayramoğlu

U18 Erkekler Takımlar:

1. Batman Petrolspor

2. Ankara EGO Spor