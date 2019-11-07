Son Dakika Haberleri: 269 kilogram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel 269 kilogram eroin ele geçirildi

269 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir minibüste 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir minibüste 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Hafıziye Mahallesi'nde devriye sırasında fark edilen park halindeki minibüste şüphe üzerine arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, minibüsün bagajında 517 paket halinde 269 kilo 119 gram eroin bulundu.

E.P, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

269 kilogram eroin ele geçirildi

İpekyolu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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