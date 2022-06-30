2016 Yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı - Son Dakika
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2016 Yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı

30.06.2022 10:07
2016 Yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı

27.04.2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan...

27.04.2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/ Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna'da 76, Beluniye'de 14 Özgür Suriye Ordusu mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/ YPG mensupları tarafından katledilmişti.

Örgüt mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaşanmıştı.

Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.

(Ali Nargüner/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 2016 Yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2016 Yılında Afrin'de yaşanan katliamın failleri yakalandı - Son Dakika
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