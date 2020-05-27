27.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...17: 00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo17: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir17: 00 LP Safonov, Vladimir - Troyanov, Yaroslav17: 30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor17: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey17: 30...

Bu bir ilandır

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

17: 00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo

17: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir

17: 00 LP Safonov, Vladimir - Troyanov, Yaroslav

17: 30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor

17: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey

17: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis

19: 00 LP Novikov, Ilya - Kuzmin, Sergey

19: 00 LP Pinkovskii, Pavel - Pronkin, Maxim

19: 30 AL2 Bochum - Holstein Kiel

19: 30 AL2 Hannover 96 - Karlsruhe

19: 30 AL1 Leipzig - Hertha Berlin

19: 30 LP Petrov, Vladimir - Andreev, Danila

19: 30 AL2 Saint Pauli - Heidenheim

19: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Ivanov, Valery

19: 30 LP Zhulyabin, Vladimir - Ramenskiy, Igor

20: 00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir

20: 00 LP Pronkin, Maxim - Petrov, Vladimir

20: 30 LP Ivanov, Valery - Pavlenko, Roman

21: 30 AL1 Augsburg - Paderborn

21: 30 AL1 F. Düsseldorf - Schalke 04

21: 30 AL1 Hoffenheim - Köln

21: 30 LP Kuzmin, Sergey - Ramenskiy, Igor

21: 30 LP Pronkin, Maxim - Andreev, Danila

21: 30 AL1 Union Berlin - Mainz

Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!







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