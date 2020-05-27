27.05.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17: 00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo
17: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Nemashkalo, Vladimir
17: 00 LP Safonov, Vladimir - Troyanov, Yaroslav
17: 30 LP Arutiunyan, Artem - Matveev, Igor
17: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Kirilenko, Andrey
17: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis
19: 00 LP Novikov, Ilya - Kuzmin, Sergey
19: 00 LP Pinkovskii, Pavel - Pronkin, Maxim
19: 30 AL2 Bochum - Holstein Kiel
19: 30 AL2 Hannover 96 - Karlsruhe
19: 30 AL1 Leipzig - Hertha Berlin
19: 30 LP Petrov, Vladimir - Andreev, Danila
19: 30 AL2 Saint Pauli - Heidenheim
19: 30 LP Serebrennikov, Alexandr - Ivanov, Valery
19: 30 LP Zhulyabin, Vladimir - Ramenskiy, Igor
20: 00 LP Kuzmin, Sergey - Zhulyabin, Vladimir
20: 00 LP Pronkin, Maxim - Petrov, Vladimir
20: 30 LP Ivanov, Valery - Pavlenko, Roman
21: 30 AL1 Augsburg - Paderborn
21: 30 AL1 F. Düsseldorf - Schalke 04
21: 30 AL1 Hoffenheim - Köln
21: 30 LP Kuzmin, Sergey - Ramenskiy, Igor
21: 30 LP Pronkin, Maxim - Andreev, Danila
21: 30 AL1 Union Berlin - Mainz
Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M 'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor...
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