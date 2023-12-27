Akaryakıt Fiyatları ve Brent Petroldeki Dalgalanmalar - Son Dakika
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Akaryakıt Fiyatları ve Brent Petroldeki Dalgalanmalar

Akaryakıt Fiyatları ve Brent Petroldeki Dalgalanmalar

Akaryakıt fiyatları ve Brent petrol fiyatları hakkında güncel bilgiler. 27 Aralık tarihli akaryakıt fiyatları ve Brent petrolün varil fiyatı verilmiştir. Ayrıca akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığı ve EPGİS'in fiyat değişimlerini duyurmama kararı da açıklanmıştır.

27.12.2023 23:19  Güncelleme: 23:27
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Akaryakıt fiyatları akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI 27 ARALIK

27.12.2023 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

  • Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 34,51 TL
  • Gazyağı TL/lt: 34,94 TL
  • Motorin TL/lt: 37,14 TL
  • Motorin (Excellium) TL/lt: 37,19 TL
  • Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 26,94 TL
  • Fuel Oil TL/Kg: 23,43 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 80,84 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,47 dolardan alıcı buldu.

Kızıldeniz'deki gelişmeler petrol fiyatları üzerindeki etkili olmaya devam ediyor.

Yemen'deki Husilerin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını açıklamasının ardından, aralarında İngiliz enerji şirketi bp'nin de bulunduğu birçok şirket güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki seferlerini askıya almıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi roketlerle hedef aldıklarını, İsrail'e ait askeri noktalara da insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı da X sosyal medya hesabından bir paylaşımda, Kızıldeniz'de insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü bildirdi.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar küresel tedarik zinciri krizi yaşanabileceği endişelerini artırırken, sorunun enerji sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde genişleyebileceği ihtimali fiyatları yukarı yönlü hareketlendiriyor.

Öte yandan, gelecek yılın ilk çeyreğinde beklenen arz fazlalığı endişeleri ise fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,91 ile 81,11 dolar aralığının direnç, 80,71 ile 80,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent Petrol, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Akaryakıt Fiyatları ve Brent Petroldeki Dalgalanmalar - Son Dakika

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