27,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

BİNGÖL'de hakkında kesinleşmiş 27,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarı çalışmalarla Bingöl 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Kasten adam öldürme' suçundan 27,5 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlüyü düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakaladı. 2018 yılından beri aranan hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: DHA
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