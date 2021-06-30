27 adet suç kaydı bulunan şahıs balkondan kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika

Sakarya'da hakkında çeşitli suçlardan 27 adet kaydı bulunan ve hırsızlık suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonda evinin balkonundan kaçmak isterken yakalandı. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 27 adet kaydı bulunan F.T. (42) isimli şahsın Serdivan ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda F.K., saklandığı evin balkonundan kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusunda, kullanmış olduğu motosikletin de İstanbul ilinden çalıntı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA