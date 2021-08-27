27 Ağustos 2021 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

27 Ağustos 2021 Eurosport Yayın Akışı
27.08.2021 06:42
27 Ağustos 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:30 Dağ Bisikleti
01:00 Dağ Bisikleti
01:30 Olimpiyat
02:30 Bisiklet
04:00 Tenis
05:30 Bisiklet
07:00 Olimpiyat
08:00 Tenis
09:30 Bisiklet
11:00 Snooker
12:30 Tenis
14:00 Bisiklet
15:50 Bisiklet
18:45 Tenis
20:00 Bisiklet
21:00 Bisiklet
23:00 Tenis
Son Dakika 00:30 Biden'dan Afganistan'daki patlamalarla ilgili DEAŞ'a misilleme mesajı: Bunu affetmeyeceğiz, size ödeteceğiz 00:02 Avrupa Ligi kura çekimine Fenerbahçe 3, Galatasaray ise 4. torbadan katılacak 22:30 Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi 20:24 Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı 19:33 Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu 18:30 Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı 15:37 Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı 14:08 Bugün tahliye olan Deniz Akkaya: Buradan böyle dram hikayesi çıkarılacak bir durum yok