Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Süper Lig Özetler
02:35 TFF 1. Lig Özetler
03:00 Türkiye - Belçika
04:50 FIFA Magazin
05:15 Türkiye - Kanada
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Gündem Futbol Transfer
15:00 Spor Bülteni
15:50 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Stüdyosu
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
20:25 Tuzlaspor A.Ş. - Beypiliç Boluspor
22:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika