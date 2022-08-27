Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Masumlar Apartmanı
03:20 Balkan Ninnisi
05:35 Kalk Gidelim
08:55 Bu Toprağın Sesi
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
11:05 Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu
12:45 Kasaba Doktoru
15:30 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Son Dakika › TV › 27 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika