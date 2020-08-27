27 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlılar yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürecek.GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılılarda hazırlıklar yapılacak idmanla devam edecek.TRABZONSPORBordo mavili takımda yeni sezon çalışmaları sürecek.TFF 1'İNCİ LİG21.00 Ligde fikstür çekimi Riva'da TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER16.00 İki ligde gruplar için Riva'da kura çekimi yapılacak.UEFA AVRUPA LİGİ1'inci Eleme Turu'nda 45 karşılaşma oynanacak.ATLETİZM

16.30 Bursa'da düzenlenen Atletizm Süper Ligi'nin final etabı öncesinde Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve milli atletler, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.