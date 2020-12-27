27 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00:20 Buzkıran

02:30 Kanatsız Kuşlar

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 İkiz Patiler

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:00 Hercai

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

15:30 Bir Zamanlar Çukurova

15:50 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Maria ile Mustafa