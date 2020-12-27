Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
00:20 Buzkıran
02:30 Kanatsız Kuşlar
05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:00 Hercai
12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
15:50 Kuruluş Osman
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Maria ile Mustafa
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika