27 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

27 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
27.12.2020 06:42
27 Aralık 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Kefaret
02:15 Kefaret
03:00 Yasak Elma
04:45 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Kefaret
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
16:15 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Kefaret
23:45 Yasak Elma
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