27 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Görevimiz Tehlike 2

00:15 Sefirin Kızı

02:10 Görevimiz Tehlike 2

03:00 İngiliz İşi

04:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:30 İngiliz İşi

06:00 Geniş Aile

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sol Yanım

13:30 Sinema

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara