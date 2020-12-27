Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Görevimiz Tehlike 2
00:15 Sefirin Kızı
02:10 Görevimiz Tehlike 2
03:00 İngiliz İşi
04:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:30 İngiliz İşi
06:00 Geniş Aile
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sol Yanım
13:30 Sinema
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika