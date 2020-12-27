27 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

27 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

27.12.2020 06:42
27 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

27 Aralık 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:30 Teknik Analiz

02:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

04:00 Başlama Vuruşu

05:05 Taktik Analiz

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

07:00 İlk Baskı

07:00 Bundesliga

07:45 Süper Lig Özetler

07:55 Takvim Yaprakları

08:00 Stadyum

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

08:55 Süper Lig Özetler

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

11:00 Avrupa Stüdyosu

11:00 Spor Manşet

11:00 Spor Bülteni

11:20 Takvim Yaprakları

11:25 Hava Durumu

11:30 Spor Hafta Sonu

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:00 Spor Bülteni

13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Altınordu

13:25 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Akhisarspor - Giresunspor

16:00 Spor Hafta Sonu

16:00 Gündem Futbol

17:40 Almanya Bundesliga Özetler

17:55 Efsanelerin İzinde

18:00 Stadyum

18:00 Spor Merkezi

18:00 Aktüel Futbol

18:55 Ankaraspor - Yılport Samsunspor

18:55 Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor

18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor

21:00 Stadyum

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü

27 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

Bundesliga, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 27 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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