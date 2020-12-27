Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:30 Teknik Analiz
02:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Başlama Vuruşu
05:05 Taktik Analiz
05:30 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
07:00 İlk Baskı
07:00 Bundesliga
07:45 Süper Lig Özetler
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 Stadyum
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
08:55 Süper Lig Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Avrupa Stüdyosu
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:20 Takvim Yaprakları
11:25 Hava Durumu
11:30 Spor Hafta Sonu
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:00 Spor Bülteni
13:25 Tuzlaspor A.Ş. - Altınordu
13:25 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Akhisarspor - Giresunspor
16:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Gündem Futbol
17:40 Almanya Bundesliga Özetler
17:55 Efsanelerin İzinde
18:00 Stadyum
18:00 Spor Merkezi
18:00 Aktüel Futbol
18:55 Ankaraspor - Yılport Samsunspor
18:55 Altay - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:55 Aydeniz Et Balıkesirspor - Adana Demirspor
21:00 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika