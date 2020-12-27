27 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 7. Koğuştaki Mucize

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Benim Adım Melek

02:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

03:25 Türkan Hanım'ın Konağı

04:20 Yedi Numara

04:55 Nirvana Alevler İçinde

05:05 Nirvana Alevler İçinde

06:45 Böyle Bitmesin

07:35 Böyle Bitmesin

08:55 Diriliş Ertuğrul

10:00 Yedi Numara

11:00 Benim Adım Melek

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

14:10 Kalk Gidelim

14:35 3'te 3 Tarih

15:55 Payitaht Abdülhamid

17:10 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu