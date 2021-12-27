Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Eyüpspor - Balıkesirspor
04:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:05 Spor Stüdyosu
16:05 Gündem Futbol
17:30 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması İstanbulspor A.ş.-yılp
19:35 Spor Bülteni
20:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Altaş Denizlispor-bere
22:05 Futbol Gecesi
23:35 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika