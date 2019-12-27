27 Aralık Cuma DHA SPOR Gündemi - Son Dakika
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27 Aralık Cuma DHA SPOR Gündemi

6 saat önce

Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdüMurat Meto: Belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım""Yeni hedefim Cebelitarık Boğazı'nı geçmek""Omuzlarım yırtık, menisküsüm, bel ve boyun fıtığım var""Alanya'da ayağımda alçı vardı ve doğal olarak ağırlık yapacaktı.

27 Aralık Cuma DHA SPOR Gündemi, System.String[]

Kırılmış ve alçıdaki ayağı ile 10K yüzdü

Murat Meto: Belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"

"Yeni hedefim Cebelitarık Boğazı'nı geçmek"

"Omuzlarım yırtık, menisküsüm, bel ve boyun fıtığım var"

" Alanya'da ayağımda alçı vardı ve doğal olarak ağırlık yapacaktı. 10 kilometre yüzme yarışlarında kullandığımız belimize bağladığımız güvenlik balonunu yukarıda tutsun diye ayağıma bağladım"

"5 kilometre yüz, 10 fazla gelir' dediler, ben de 'Hayır, ben 10 kilometre yüzmek istiyorum' deyip doktordan izin aldım"

"2 defa yunuslara denk geldim; hem heyecan hem de korku vardı fakat çok zevkliydi"

"Açık yüzme gerçekten müthiş bir şey, özgürlüğü hissediyorsunuz, her şey farklı"

"Maddi anlamda karşılığını alamasam da manevi anlamda karşılığını çok fazla alıyorum"

Baba-oğul şampiyon unvanının sahibi Serdar-Murat Bostancı'nın hedefi şampiyon pilotlar yetiştirmek

Serdar Bostancı: "Hedefimiz, Türkiye'deki ralli sporunun altyapısına ve genç pilotlara hizmet etmek, geleceğin şampiyon pilotlarını çıkartmak"

"Planladığımız her şeyi kazandık"

"Hedefimizi Türkiye'deki WRC'de başarılı olmaya doğru yönlendirdik"

"Türkiye'nin yüzde yüz tek yerli takımıyız"

"Her geçen yıl sporcu sayısı artıyor ama bence yeterli değil"

"Boynuz kulağı geçer diye bir tabir var ki oğlum şu anda benden daha başarılı bir pilot"

Murat Bostancı: "Türkiye'de genç pilotlara çok yatırım yapılmadığını fark ettik"

"Bu yıl, tekrardan iyi bir şekilde hazırlanıp podyumda olmak istiyoruz"

"2014 yılında ilk Türkiye şampiyonluğumu kazandığımda farklı bir unvan kazanmış olduk baba-oğul olarak"

"Hızı ve otomobili Türkiye'de insanlar çok seviyor ama bunu bilinçli olarak yapmak gerekiyor"

"Hedefimiz, Türkiye'den bir dünya şampiyonu çıkarmak"

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: 2019 yılında Avrupa'ya İstiklal Marşımızı okuttuk

"2019 Dünya Şampiyonası, güreş adına üzücü oldu"

"Amaç miniklerden, yıldızlardan ve gençlerden A takıma güreşçi çıkarmak"

"2024 için rezerv kadromuz oldukça iyi"

"2020 Olimpiyatları'nda kadınlarda şeytanın bacağını kıracağız"

"Tokyo Olimpiyatları için 12 kota bekliyoruz"

SÜPER LİG

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Çaykur Rizespor maçı çalışmaları sürecek.

GALATASARAY

17.30 Sarı kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL

THY Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket

TENİS

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi kadınlar şampiyonu ENKA oldu. Türkiye Tenis Ligi erkekler şampiyonu ise bugün 13: 00'de başlayacak TED Spor Kulübü-ENKA Spor Kulübü final karşılaşmaları sonucunda belli olacak.


Cebelitarık Boğazı, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:06 Kaynak: DHA
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