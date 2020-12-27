27 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

ZİRVEYE ASLAN PENÇESİ
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında aldığı 3 puanla Süper Lig'de zirveye oturduBu galibiyet sarı-kırmızılı camiada şampiyonluk havası oluşturduTRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇININ YEREL BASINDAKİ YANKILARIYerel basın, mağlubiyetin ardından bordo-mavili takıma eleştiri yağdırdıBEŞİKTAŞ, DEMİR GRUP SİVASSPOR KARŞISINDA GALİBİYET PEŞİNDE Sergen Yalçın'dan Cyle Larin ve Dorukhan kararıMensah ve Vida ceza sınırındaSÜPER LİG13.30 Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor16.00 Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor16.00 Yukatel Denizlispor - MKE Ankaragücü19.00 Medipol Başakşehir - KasımpaşaFENERBAHÇE11.30 Sarı-lacivertlilerde Kasımpaşa maçının hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ17.00 Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
TFF 1'İNCİ LİG13.30 Menemenspor - Ankara Keçiörengücü16.00 Akhisarspor - Giresunspor16.00 Adanaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor19.00 Ankaraspor - Yılport Samsunspor
MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG 4'ÜNCÜ GRUP ERTELEME MAÇLARI13.00 Düzcespor - Karbel Karaköprü Belediyespor (7'nci hafta)13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor - Kozanspor FK (9'uncu hafta)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray13.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Beşiktaş15.15 Pınar Karşıyaka - OGM Ormanspor17.30 Darüşşafaka Tekfen - TOFAŞ20.00 Türk Telekom - Aliağa PetkimHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi13.00 Beşiktaş HDI Sigorta - Birevim Elazığ İl Özel İdare15.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Fenerbahçe Öznur Kablo
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi erteleme maçları14.00 Çan Gençlik Kalespor - Kuzeyboru (17'nci hafta)18.00 Eczacıbaşı VitrA - Beşiktaş (17'nci hafta)AXA Sigorta Efeler Ligi erteleme maçı14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Solhanspor (10'uncu hafta)
ATLETİZM
14.20 Büyük Atatürk Koşusu, Ankara'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: DHA
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