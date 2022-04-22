27 ayrı eve girdiler, yakalanmaları çok sürmedi - Son Dakika
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27 ayrı eve girdiler, yakalanmaları çok sürmedi

22.04.2022 23:17
27 ayrı eve girdiler, yakalanmaları çok sürmedi

Sivas'ta 27 ayrı ikamete girip hırsızlık yapan 4 kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Sivas'ta 27 ayrı ikamete girip hırsızlık yapan 4 kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye gire Sivas'ta kiraladıkları araçla 27 farkı ikamete girip hırsızlık yapan 4 kişi, polisin titizlikle yürüttüğü takip sonucu kısa sürede yakayı ele verdi. Şehirden ayrılmadan yakalanan S.T., C.A., A.K. ve G.İ., savcılık talimatı ile gözaltına alındı. Zanlılar sorgulamalarının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek. - SİVAS

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Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 27 ayrı eve girdiler, yakalanmaları çok sürmedi - Son Dakika


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