27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı - Son Dakika

27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı

6 saat önce

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 yıl hapis cezasıyla aranan O.C., 27 bin 500 ecstasy hap, 25 gram kokain ile yakalandı.

27 bin 500 tane uyuşturucu hapla yakalandı, System.String[]

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 10 yıl hapis cezasıyla aranan O.C., 27 bin 500 ecstasy hap, 25 gram kokain ile yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçuyla 10 yıl hapis cezasıyla aranan O.C.'yi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramada 27 bin 500 ecstasy hap, 25 gram kokain, 2 sahte kimlik ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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