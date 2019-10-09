Son Dakika Haberleri: 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
Son Dakika Spor 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin

19 dakika önce

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu.

27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin, System.String[]

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, kupa maçında Çukurova Basketbol'u 86-62 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. - KAYSERİ

Fenerbahçe, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:12 Kaynak: İHA
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