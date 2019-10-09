27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
19 dakika önce
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:12 Kaynak: İHA
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, kupa maçında Çukurova Basketbol'u 86-62 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. - KAYSERİ
Fenerbahçeli futbolcu Dirar ameliyat oldu Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun! Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu! Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı