27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin
27 dakika önce
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, kupa maçında Çukurova Basketbol'u 86-62 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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