Son Dakika Haberleri: 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak
Son Dakika Spor 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak

27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak

45 dakika önce

Basketbol'da, 27. Cumhurbaşkanlığı kupası yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşması sonrasında sahibini bulacak.

27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak, System.String[]

Basketbol'da, 27. Cumhurbaşkanlığı kupası yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol karşılaşması sonrasında sahibini bulacak.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem şampiyon olan hemde Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ile play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol Kadir Has Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.


Kadir Has Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 18.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Fenerbahçe, basketbol, Kadir Has, Çukurova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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