27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Yarın Sahibini Bulacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde hem şampiyon olan hemde Türkiye Kupası 'nı kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ile play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol Kadir Has Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'> Spor Merkezi'nde karşı karşıya gelecek.

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Ali Koç: Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz